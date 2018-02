Rapport Villani sur l'enseignement des maths : ça marche comment, la "méthode de Singapour" ?

La méthode de Singapour pour remonter le niveau en maths des petits Français ? Ce lundi, le député LREM Cédric Villani et l'inspecteur général de l'éducation nationale Charles Torossian, au terme de la mission que leur avait confiée le ministre de l'Education, rendent leur rapport visant à redonner le goût des mathématiques aux élèves. Un défi de taille : selon un récent sondage CSA Research, 61% des Français ont bien aimé cette matière lorsqu'ils étaient à l'école, mais 65% estiment que son enseignement ne donne pas satisfaction. Et les résultats de nos élèves dans les classements internationaux leur donnent raison. Pour "sauver" les maths, le rapport remis à Jean-Michel Blanquer propose plusieurs pistes. En particulier le recours à la méthode de Singapour.





Un choix qui ne doit rien au hasard. Chaque année, Singapour caracole en tête des études internationales sur les systèmes éducatifs, comme le célèbre programme Pisa, qui évalue les compétences des enfants de 15 ans dans 70 pays. La méthode dite de Singapour ? Il s'agit ni plus ni moins que d'une synthèse de nombreuses pratiques didactiques et pédagogiques d'enseignement des mathématiques, comme nous l'explique Marlène, une enseignante en CP à Paris. "On observe une situation quotidienne, on part d'une illustration qui existe dans la vie. Ensuite, on manipule avec des cubes, on créé des petits calculs, on pose des situations à problèmes... Enfin, on passe à l'abstraction, c’est-à-dire le calcul écrit et mental."