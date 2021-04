Rassemblements de rue : les policiers se montrent

L'après-midi, début avril, sur le canal Saint-Martin, un seul côté est au soleil. Mais la consommation d'alcool est théoriquement partout interdite. Les contrôles existent. Les gens sont simplement invités à aller boire ailleurs. La vente d'alcool, elle, est encore possible. "Je ne sais pas si boire un coca plutôt qu'une bière m'empêcherait d'avoir le covid ? Peut-être qu'il faut poser la question au gouvernement", lâche un habitant. Sur les quais, ce sont bien sûr les rassemblements de plus de six personnes qui sont les plus difficiles à faire respecter.