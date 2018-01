Une femme sur deux ressent de l'insécurité dans les transports en commun

Plus de la moitié des femmes (51%) affirment se sentir en insécurité dans les transports en commun. C'est en tout cas la conclusion d'un rapport de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), rendu public ce mardi 30 janvier. En moyenne, 45% des usagers des transports en commun disent ne pas se sentir en sécurité lors de leurs trajets. Une proportion qui tombe à 38% pour les hommes, selon les auteurs de l'étude. Parmi celles et ceux qui ne s'y sentent jamais en sécurité, on retrouve 4% d'hommes et 7% de femmes.