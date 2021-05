Rave-party : le phénomène inquiète les autorités

Toute la nuit à Couchey (Côte-d'Or), les enceintes ont crashé une techno assourdissante. Tôt ce dimanche matin, ils étaient toujours environ 400 à danser collés les uns aux autres dans une menuiserie désinfectée. Une rave-party non autorisée à laquelle les gendarmes ont mis fin avec une interpellation et 165 verbalisations pour non-respect des règles sanitaires. Un raveur rencontré ce matin assume totalement.

La même scène s'est déroulée à Paris dans le quartier de Bercy. Près de 300 jeunes fêtards s'étaient donné rendez-vous dans le parc, à l'encontre là aussi de toutes les règles anti-Covid. Les forces de l'ordre qui sont venus les déloger ont été immédiatement accueillis à coup de projectiles et d'insultes. A en croire certains raveurs, leur liberté et leur amour de la musique seraient dangereusement remis en cause par les autorités. Là, trois personnes ont été interpellées et le matériel sono a été saisi.