Réaménagement du bac : comment élèves et enseignants réagissent aux annonces

Les candidats au bac 2021 n'ont pas encore leurs résultats qu'on parle déjà du bac 2022 et de ses nouveautés. Tout d'abord, celles qu'on appelait "les évaluations communes" seront supprimées à la rentrée prochaine. Deux étaient prévues en première et une en terminale. Pour les élèves et leurs parents, tout cela est bien difficile à suivre : "on n'a pas le temps de découvrir une réforme que déjà, ils en annoncent une nouvelle", "ça change tout le temps".