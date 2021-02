Reconfinement à Dunkerque : comment les habitants de Craywick ont occupé leur samedi

Premier week-end de reconfinement pour Dunkerque et une cinquantaine de communes aux alentours. Parmi elles, Craywick dans le Nord. Ici, les 700 habitants confinés ont quasiment tous la chance d'avoir un jardin et de quoi s'occuper : bricolage, collecte de bois. Stéphane, lui, préfère nettoyer sa voiture. "Je m'occupe de mon véhicule plus que d'habitude". Sinon il aura fait "des bonnes promenades en famille". Malheureusement, il faut rester chez soi. "C'est pour notre bien et pour le bien des autres aussi".