Reconfinement : ces Français qui refusent une troisième mise sous cloche

Supporterez-vous un troisième confinement ? "Je commence à avoir un peu ras-le-bol. Ça fait lourd entre le couvre-feu et puis maintenant encore un confinement. C'est difficile", précise une dame. Des Français sont lassés de ces restrictions. Dans cette rue de Nice (Alpes-Maritimes), des commerçants sont abattus. Après un mois de couvre-feu, cette gérante a perdu la moitié de son chiffre d'affaires : "Les gens n'ont plus le moral. On n'a pas de visibilité sur l'avenir, qui soit personnel ou professionnel", souligne Lœtitia Censi - magasin "Girl By Girl". Son voisin, lui, se dit prêt à faire face. Mais il veut voir ses efforts récompensés : "Je redoute un confinement qui serve peu, qui ne soit pas aussi strict que le premier. Et que du coup, on retrouve toujours du monde dans les rues, toujours du monde dans les magasins", craint Romain Raby, gérant de la boutique "Clopa Cabana".