Reconstruction de Notre-Dame : la délicate opération de sécurisation des voûtes

Derrière un corset de métal, la cathédrale nous abreuve encore de sa lumière. Les échafaudages, hauts de 27 mètres, permettent d'atteindre des endroits où d'ordinaire on ne voit pas aller : sous les voûtes, construites il y a 800 ans. Les périodes de grand froid cet hiver ont fragilisé la structure, et des blocs de pierres sont tombés au centre de la cathédrale. Ici, les échafaudeurs en première ligne depuis deux ans ont dû encore venir à la rescousse.

En d'autres endroits, la voûte est percée. Il a fallu emmaçonner les bords, et l'architecte en chef ne cache pas son inquiétude. Il faut passer maintenant à la phase de restauration. Des chercheurs de l'Université de Lyon et du CNRS ont pu reconstituer un modèle 3D qui permet d'aller voir de plus près. Des robots ont enregistré l'état au-dessus de la voûte encore encombrée par les restes de la charpente. Cela a aidé au diagnostic et l'architecte a pu lancer une opération cruciale. Il a pu concevoir des plans précis et les envoyer à la menuiserie, où se joue l'avenir de l'édifice.