Reconstruction de Notre-Dame : les premières poutres de la flèche en fabrication

Selon le général Jean-Louis Georgelin, de la direction de l'établissement public pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'opération est extrêmement émouvante. Et pour cause, il s'agit de "réaliser le premier acte véritablement de reconstruction de la cathédrale". En effet, avec la découpe simultanée dans 45 autres scieries françaises des milles chênes prélevés dans tout l'Hexagone, on ne parlera plus de consolidation ou de sécurisation, mais de reconstruction sur le chantier du monument parisien.