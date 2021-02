Reconstruction de Notre-Dame : une nouvelle phase du chantier va commencer

Cet échafaudage va servir à installer un plancher à partir duquel va pouvoir commencer une opération cruciale, la sécurisation des voûtes qui ont beaucoup souffert à cause du feu et de l'eau. Pour les réparer et remonter la charpente dessus, il va falloir les étayer avec des cintres en bois. Ce sont des pièces faites sur mesure dans un atelier à Jarny en Moselle qui pèse chacune 1,5 tonne. On va les assembler au niveau de la croiser d'ogive à 34 mètres de hauteur. Il y a cinq croisées et il faut une dizaine de pièces pour chaque croisée d'ogives.