Emploi saisonnier : "Il manque du monde partout"

Et il n'est pas le seul à manquer de personnel. Commis de cuisine, chef de rang en salle, plongeur ou encore serveurs, Pôle emploi compte encore près de 200 offres autour de Dinard et de Saint-Malo et il y a aussi les restaurants qui cherchent de leur côté sans passer par l'agence publique.

Bertrand Sion, gérant de la brasserie "Le Glacier" à Dinard, s'est tourné vers les jeunes qui ont de l'énergie à revendre, mais peu d'expérience. Il n'a pas le choix. Avec la crise, certains de ses employés se sont reconvertis. "Beaucoup malheureusement avec le deuxième confinement ont arrêté le métier et ont décidé de ne plus reprendre la restauration parce qu'ils ne veulent plus travailler le soir et le week-end. Donc, trouver quelqu'un qui est déjà formé à ce métier, c’est absolument impossible", explique ce restaurateur.