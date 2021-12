Référendum : le "Non" à l'indépendance l'emporte en Nouvelle-Calédonie

Les Calédoniens restent Français. Ils se sont battus contre l'indépendance, et une nouvelle fois, ils ont gagné. "Je suis fière de rester Française", "c'est la troisième fois qu'on vote, et le "Non", il gagne toujours", lancent des habitants. Cette victoire du "Non" est tout sauf une surprise, puisque les indépendantistes ont boycotté le scrutin. Résultat : le taux de participation est en chute libre par rapport au précédent référendum.