Réfugiés afghans à Strasbourg : dans quelles conditions sont-ils accueillis ?

Des fournitures, de la nourriture et du matériel pour prendre en charge des réfugiés épuisés après 24 heures de vol, d'angoisse et d'attente. Ces prochaines heures à Strasbourg (Bas-Rhin), trois bus avec 150 Afghans à bord vont arriver dans un hôtel. Ils sont pris en charge par des associations spécialisées et seront installés dans les chambres. "Ce sont des personnes qui ont été évacuées en urgence, dans un chaos le plus total à l'aéroport de Kaboul. Elles ont voyagé dans un avion militaire sans siège", explique Arnaud Fritsch, directeur général de l'association "Foyer Notre Dame".