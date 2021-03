Régions confinées : le mode d’emploi

C'est une grande sensation de déjà vu et une dure nouvelle pour beaucoup d'habitants des départements concernés. Une Lilloise en a même les larmes aux yeux. "On pense s'être habituée, mais en fait, on ne s'est pas vraiment habituée. On en a marre, mais je comprends en même temps. Ce n'est pas un reproche. Il n'y a pas de chou", confie-t-elle.