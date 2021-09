Remboursements et échanges des billets : la SNCF moins généreuse

Oublier l'échange ou le remboursement gratuit et sans condition de votre billet SNCF. À partir de demain, les règles changent pour les trains où le pass sanitaire est obligatoire, les TGV et intercités.

"On ne peut pas continuer comme ça, parce qu'il y avait malheureusement des clients qui exagéraient. Vous retenez sept ou huit billets, ils n'en prenaient qu'un et ils ne le disaient pas avant de partir. Donc vous avez cinq places qui restent vides au dernier moment", a expliqué Jean-Pierre Farando, PDG de la SNCF, lors de son passage au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

Concrètement, si vous devez prendre votre TGV vendredi prochain à 20 heures, vous pourrez toujours annuler ou modifier votre voyage gratuitement jusqu'à mardi soir, soit trois jours avant le départ. Après, il faudra payer 15 euros de plus. Mais cette règle des trois jours reste plus souple qu'avant la crise sanitaire. Le délai était alors de 30 jours.

Pour les trains à bas coût, les Ouigo, les règles sont plus restrictives. Les réservations ne seront plus annulables et remboursables. Les billets resteront en revanche modifiables, mais il faudra payer 10 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.