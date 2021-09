Remplacer la statue de Napoléon par celle de Gisèle Halimi ? Une polémique monumentale s’empare de Rouen

Jacques Tanguy n'idolâtre pas Napoléon, mais il décrit sa statue comme s’il la voyait encore. "C'est une statue monumentale. Elle fait plusieurs mètres de long, plusieurs mètres de haut", explique-t-il. L’œuvre vieillissante menaçait de s’effondrer, la voici en cours de restauration. Toutefois, la municipalité envisage de profiter de cette occasion pour remplacer l'Empereur par une figure plus féminine. Le maire a notamment proposé que l'avocate militante féministe Gisèle Halimi soit l'heureuse élue. Une initiative qui passe mal pour le guide-conférencier. "On a trop tendance à effacer l’histoire. C’est une sorte de dégagisme", fustige-t-il.

Dans les rues de Rouen, l'enthousiasme est mitigé. "Il faut garder les hommes, mais aussi, peut-être, ajouter plus de femmes", déclare une passante, interrogée par TF1. "Pour moi, il faudrait qu’il n’y ait plus de statues de ces hommes qui ont – soi-disant – fait la France", rétorque une autre. Quelques mètres plus loin, la cogérante de l’hôtel 1er consul n'est pas du tout de cet avis. "Napoléon, c’est notre histoire. Il a fait beaucoup pour la France. En bien et en mal, mais il a fait beaucoup", souligne Isabelle Lecesne.