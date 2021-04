Rencontre avec Guillaume Rozier, l'homme qui déchiffre l'épidémie de Covid-19

Ce jeune homme de 24 ans est encore méconnu et pourtant, vous consultez probablement les données qu'il publie sur son site "CovidTracker" et son dernier-né, "Vite ma dose !". Un an après le début de l'histoire, Guillaume Rozier n'en revient toujours pas. " ça a pris des proportions que je n'aurai jamais imaginé" nous a-t-il confiés.

Il s'agit d'un projet participatif réunissant des dizaines de programmateurs et autres développeurs, tous bénévoles comme Guillaume. Et il est utile pour le grand public et jusqu'au plus haut sommet de l'État. Guillaume Rozier, nous a fait savoir que les graphiques et les statistiques sont utilisés par Jean Castex et "elles sont utilisées aussi jusqu'au président de la République d'après les articles qu'on peut lire".