Rennes, Nantes, Strasbourg, ces villes qui font rêver les Français

À entendre les Rennais, ils ne leur manquent rien. Rennes, reine des grandes villes les plus attractives de l'Hexagone, devant Nantes et Strasbourg. Un classement basé sur l'opinion des habitants sur leur propre ville. En clair, les Rennais sont plutôt chauvins. "Je me plais à Rennes et je n'irai pas ailleurs", dit fièrement une femme. Vous l'aurez compris, pour les habitants de Rennes, il y fait bon vivre et le travail ne manque pas.