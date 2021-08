Rentrée : l’heure des bonnes résolutions

Mieux manger, perdre les quelques kilos pris pendant les vacances… Et si pour la rentrée, on se remettait au sport ? C’est la résolution numéro un pour ce père de famille. Au programme : course à pied, vélo et musculation. Après avoir pu observer le progrès des enfants pendant les vacances, la résolution numéro deux : passer plus de temps en famille.