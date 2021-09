Rentrée : la couverture des livres, une corvée pour beaucoup de parents

Français, mathématiques, histoire, sciences, à chaque rentrée son lot de manuels à couvrir. Dans la famille Castel, c'est papa qui dirige les opérations. C'est la corvée du dimanche, et cette fois, pas moyen d'y échapper. "D'habitude il y a les grands-mères qui viennent filmer les livres, tous ces trucs-là si on peut s'en passer on s'en passe", affirme le papa. Diego entre en sixième, et c'est la première fois qu'il a des manuels à protéger. Après quelques ratés, on finit par prendre le coup de main.