Rentrée scolaire : ces écoles qui installent des capteurs de CO2 ou des purificateurs d’air

Un autre équipement, non obligatoire et encore plus cher, commence aussi à faire son apparition dans les salles de classe, le purificateur d'air. C'est le cas au lycée professionnel Jules Michelet de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). L'établissement accueille des cours de soutien avant la rentrée. C'est l'occasion de tester les 17 purificateurs d'air récemment installés. Pour en acheter, chaque lycée est remboursé jusqu'à 10 000 euros en Île-de-France. Deux exemplaires ont été installés à la cantine, l'un des lieux les plus à risque. Les élèves y déjeunent souvent en nombre et sans masque. Le proviseur espère limiter le nombre de contaminations à la rentrée. De son côté, le ministère estime que rien ne remplace le fait d'ouvrir les fenêtres.