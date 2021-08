Rentrée scolaire : les enfants soignent leur look pour le jour J

Nouvelle rentrée, mais même rituel chaque année. Septembre approche, il est temps de laisser les vacances, le soleil et la mer derrière soi pour préparer le retour en classe. "Pendant les vacances on est allé à la plage et tout du coup, ils sont un peu secs", confie une enfant. Par ailleurs, la coupe de cheveux est une étape indispensable avant la rentrée. Ici, il n'y a presque que des enfants venus avec leurs parents.

Depuis lundi, les rendez-vous sont plus nombreux. Sur le planning, il n'y a presque plus de place jusqu'à la semaine prochaine. "Ça commence à bien bouger. De plus, il ne reste plus qu'une semaine avant la rentrée", explique une coiffeuse dans un salon.