Rentrée scolaire : que faut-il savoir sur le protocole ?

Pour la rentrée scolaire, le cadre est défini et relativement précis, avec un protocole à quatre niveaux : vert, jaune, orange et rouge. Selon la circulation de l'épidémie dans les départements, la couleur sera déterminée par le ministère, les préfets et les agences régionales de santé. En clair, plus la situation sanitaire se dégrade, plus les restrictions sont fortes. Vous pouvez trouver ce protocole assez complexe sur le site du ministère de l'Éducation nationale www.education.gouv.fr/info-coronavirus. Pour sa part, le port du masque à l'intérieur pour les élèves d'école primaire n'est pas obligatoire au niveau vert, mais le devient dès le niveau jaune.