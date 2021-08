Rentrée : une journée d'intégration pour des élèves de sixième

Ils sont tous volontaires et impatients de faire leurs premiers pas de collégiens. A trois jours de la rentrée officielle, 50 élèves de sixième, un peu anxieux, découvrent leur établissement en petit comité. "C'est stressant parce que je me dis qu'avant, en primaire, c'était une bien plus petite école et maintenant je rentre dans un établissement super grand !", confie l'un d'eux. Mais les mamans ne sont pas bien loin pour rassurer.