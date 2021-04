Réouverture "à partir de mi-mai" : une lueur d'espoir pour les lieux de culture

Installer sa terrasse face au Palais des Papes d'Avignon (Vaucluse), ce restaurateur n'attend que cela. A l'intérieur de son commerce, les tables et les chaises sont prêtes. Alors forcément, l'annonce d'une possible réouverture mi-mai est une lueur d'espoir. "C'est bien de commencer à se projeter et se dire qu'on va rouvrir même si ce n'est pas mi-mai ou en juillet, on va rouvrir", lance Emmanuel Perrin, commerçant. En centre-ville d'Avignon, un autre restaurateur a, lui aussi, écouté les annonces d'Emmanuel Macron. Pour celui-ci, c'est une bonne nouvelle même s'il reste prudent.

A Avignon, les terrasses manquent tout comme les lieux de culture. Là aussi un espoir, la réouverture serait possible à la mi-mai et le Festival d'Avignon est d'ores et déjà annoncé pour juillet. Par ailleurs, des professionnels du spectacle n'ont pas pu faire leurs heures cette année. Certains occupent cette salle emblématique du Festival d'Avignon depuis plusieurs jours et souhaitent reprendre leurs activités au plus vite.