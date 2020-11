Réouverture des commerces : les clients au rendez-vous

"Je suis très contente", "c'est un grand plaisir de ressortir, de pouvoir revivre"... Sentiment de délivrance un peut partout en France ce samedi. Juste après 10 heures dans les rues de Villefranche-sur-Saône, il s'est produit un événement : on a vu ressurgir le paquet cadeau. "Il y a du monde, les gens sont contents de revenir, contents de faire leurs achats, c'est vraiment chouette !", se réjouit Mathilde Démaret-Martin. À Nantes aussi cet après-midi, dans la foule, on a vu refleurir les paquets et les clients poussés comme de l'herbe sur le pavé. "Il fait beau, donc on peut rester dehors à attendre". Un grand soulagement pour Dominique Petit, contente de "revoir la rue et la boutique animée".