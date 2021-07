Réouverture des discothèques : la France danse à nouveau

File d'attente pour scanner les QR code et s'inscrire sur un cahier de rappel, un protocole sanitaire strict auquel se plient les patrons de discothèques pour pouvoir rebrancher les platines. Face à ces contraintes, seul un tiers des clubs a rouvert hier soir. "Ça a une valeur de test ce week-end y compris pour nous-mêmes, pour voir comment le public, l'organisation réagit et arrive à prendre de nouvelles habitudes. Est-ce qu'on va réussir à intégrer ça et donner aussi confiance aux décideurs pour montrer que c'est possible", affirme Renaud Barillet, directeur de "La Bellevilloise" à Paris.