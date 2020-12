Réouverture des remontées mécaniques : l'inquiétude des hôpitaux de montagne

La station de l'Alpe d'Huez accueille plus d'un million de skieurs chaque hiver. Les pisteurs-secouristes interviennent sur tout le domaine. En cas d'appel et de blessure et pour des traumatismes plus graves, le SAMU et l'hélicoptère viennent en renfort. Cela n'arrive pas si fréquemment selon Fabrice Boutet, le directeur de la station. Il parle de 880 interventions et 22 personnes qui partent à l'hôpital par saison. Ce qu'il estime infime par rapport aux craintes selon lesquelles la réouverture de la station surchargerait les hôpitaux de Grenoble.