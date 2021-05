Réouverture des terrasses et des commerces : le Marché de Rungis en pleine effervescence

La vie d'après le Covid n'est pas pour tout de suite, mais les Français ont hâte de retrouver un peu de celle d'avant, avec la réouverture mercredi 19 mai de nombreux commerces ou lieux de culture, fermés depuis des mois. La plus symbolique est celle des terrasses, malgré une météo capricieuse. Alors à Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde, c'est l'agitation en cette veille de réouverture. Les grossistes de Rungis croulent sous les demandes dès quatre heures du matin ce mardi 18 mai. Tripiers, volaillers, fromagers, primeurs... Tous retrouvent l'agitation et l'excitation des grands jours, avec donc du trafic, de la bonne humeur, des retrouvailles... Et, surtout, du travail à foison pour satisfaire les demandes de restaurateurs qui réapprovisionnent leurs stocks.