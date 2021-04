Réouverture en deux temps : les restaurateurs partagés entre soulagement et déception

Hervé Menuge, cogérant du restaurant "Chez La Vieille" à Lille, attendait ce moment depuis le mois d'octobre. Il pourra servir sur sa terrasse dès le 19 mai prochain, mais avec pas plus de six personnes par table. Il y aura donc deux fois moins de clients qu'en temps normal dans son établissement. Il est partagé entre soulagement et appréhension, car d'ici-là, il va devoir refaire ses stocks et trouver rapidement du personnel. À Andernos-les-Bains, dans la station balnéaire, cette tâche s'annonce compliquée, notamment pour Jérémy, gérant du "New Pub" et François Piat, cogérant de "L'Airiale".