Repas de fête : comment consommez-vous ?

À quelques jours des fêtes, il est plus que jamais temps de songer à faire ses courses alimentaires. Cette année, toute la filière de la distribution et de la restauration a innové. En effet, Covid oblige, tous les Français vont réveillonner chez eux. Ce changement d'organisation vise à leur permettre de passer un bon moment même confinés. Pour la restauration par exemple, les petits formats sont beaucoup plus mis en avant. Et hormis les élargissements d'horaire, elle multiplie également le "click and collect". Quant à la grande distribution, elle mise plus que jamais sur la vente en ligne.