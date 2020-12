Repas de Noël : un drôle de plan de table

À Nantes, les Tacheau ont fait le choix d'être moins nombreux. Ils ont décidé de séparer les tables au moment de l'apéritif. "C'est un peu dommage. Mais, je me dis que cette année, c'est particulier, on a eu le temps de se préparer, on s'y attendait un peu. Le principal, c'est qu'on soit tous ensemble pour trinquer. Et c'est ce qui compte", se réjouit Emilie. La famille a également prévu de gel pour les mains et des portions individuelles. "Même si on aime nos enfants et nos petits-enfants, et que la confiance règne, on se méfie quand même", souligne la grand-mère. Alors, au moment de passer à table, là encore, les gestes barrières sont respectés. Dans cette famille, l'ouverture des cadeaux est sans doute le moment le plus difficile pour les grands-parents privés de câlin.