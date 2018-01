VIDÉO - Repas, vêtements... Et si on aidait les sans-abri avec nos applis de livraison ?

Restait à voir si la même chose est possible à Paris... et ça marche ! Le plus simple reste encore de faire livrer un repas, au travers d'applications comme Deliveroo ou Uber Eats, leurs livreurs sont habitués à trouver leur destinataire sur leur lieu de travail, parfois en extérieur, et ne reculeront pas devant des indications comme "Livrer Robert, qui porte un blouson vert, face au 54 Avenue du Maine, à côté du kiosque à journaux". Autre atout : la livraison de repas se fait toujours dans l'heure, et souvent bien plus rapidement, le SDF que vous voulez aider a toutes les chances d'être encore sur place.