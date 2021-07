Qu'est-ce que Rocher Mistral, le nouveau Puy du fou à la provençale ?

"SEPT A HUIT" - Dédié aux passionnés d'histoire et aux adeptes d'aventures, le parc d'attraction Rocher Mistral a ouvert ses portes le 1er juillet. Depuis son ouverture, 20.000 billets ont été réservés. Objectif : 150.000 visiteurs cette année.

Revisiter l'histoire de manière ludique. C'est l'objectif que s'est fixé Vianney d'Alançon lorsqu'il a acheté le Château de La Barben en 2019, pour 10 millions d'euros. L'homme d'affaire de 35 ans a décidé d'en faire un parc d'attraction historique sur la Provence. À la façon du Puy du Fou en Vendée, des spectacles avec des comédiens et des danseurs sont organisés plusieurs fois par jour aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice. Auparavant, cette forteresse médiévale, accrochée à son rocher depuis plus de 1000 ans, a appartenu à des aristocrates. Tombée en désuétude, il lui aura fallu neuf mois de travaux et plus d'une centaine d'ouvriers pour retrouver son éclat d'antan. Pour réunir quelque 20 millions d'euros nécessaires à cette rénovation, Vianney d'Alançon a fait appel à des investisseurs privés et aux pouvoirs publics en mettant en avant la sauvegarde du patrimoine.

"J'ai tiré une sonnette d'alarme d'urgence sur le plan médiatique et étatique", relate l'entrepreneur dans le reportage de "Sept à Huit" en tête d'article. "Je leur ai dit : 'On a besoin d'aide pour ce château, c'est une urgence patrimoniale, on a des peintures du célèbre François Marius Granet, dédiées pour certaines à Pauline Borghèse, la sœur de Napoléon. Il faut faire quelque chose avant que le patrimoine soit en perdition.' Le cœur du sujet, c'est que le château est reparti pour 200 ans, ça me fait plaisir !"

Un projet qui divise

Cependant, le projet ne fait pas l'unanimité dans les environs. Certains riverains craignent notamment les nuisances. "Les gens sont mitigés", reconnait Franck, le conjoint d'une salariée du parc. "C'est un petit village, ils sont très protecteurs. Il y a beaucoup d'anciens qui n'aiment pas trop le changement et qui accueillent mal la nouveauté." Le maire non plus n'est pas emballé par cette rénovation. Il dénonce le passage en force de Vianney d'Alançon qui aurait aménagé certains lieux sans autorisation. "Des permis de construire ont été refusés, d'autres sont en cours, et pourtant des aménagements ont été faits", peste Franck Santos. "Je n'ai donc pas souhaité participer à l'ouverture, car le projet est encore en cours d'instruction. Il y a des règles, des lois qui doivent être appliquées à tous." Le projet permet toutefois d'employer 400 personnes, directement ou indirectement, dont de nombreux intermittents du spectacle, qui étaient au chômage depuis plus d'un an en raison de l'épidémie de Covid-19.

Le Président de la région Renaud Muselier a assisté à l'inauguration le 1er juillet dernier, aux côtés de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État en charge du Tourisme. Les soutiens financiers de l'entrepreneur - Benoît Habert, gendre de l'industriel Serge Dassault, et Vincent Montagne, de la famille Michelin - ont également répondu présent.

En tout, 1000 invités ont pu assister au coup d'envoi donné par une patrouille aérienne aux couleurs tricolores. "Le Rocher Mistral n'est pas un lieu du passé, mais est résolument tourné vers l'avenir", s'est réjouit Vianney d'Alançon auprès de ses convives. Depuis son ouverture, le parc d'attraction a vendu près de 20.000 billets entre 18 et 38 euros, et espère attirer 150.000 visiteurs d'ici à la fin de l'année.

