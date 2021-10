Depuis le début de l'année 2021, une personne meurt chaque semaine en prenant un selfie

379 morts depuis 2008. Une étude épidémiologique espagnole, réalisée par la Fondation iO et qui sera bientôt publiée dans le Journal of Travel Medicine, s'est intéressée au nombre de personnes qui se tue en tentant de faire un autoportrait avec leur smartphone. Et les résultats sont assez étonnants. Celle-ci révèle qu'au moins 379 personnes sont mortes dans le monde en essayant de faire un selfie depuis 2008, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Pour l'année 2021, ce n'est pas moins d'une personne par semaine qui en est morte.

L'analyse, réalisée entre janvier 2008 et juillet 2021, montre qu'au moins 379 personnes sont mortes à travers le monde en faisant un selfie. Entre janvier 2021 et juillet de la même année, 31 accidents mortels sont à dénombrer. Dans le détail, sur les 379 personnes décédées, dénombrés, 216 sont mortes d'une chute, 123 dans un accident de la route et 66 par noyade. 24 personnes ont perdu la vie dans des incidents liés à une arme à feu et 17 ont été tués à cause d'une attaque d'un animau sauvage.