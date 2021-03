VIDÉO - Elle a vaincu l'anorexie : le témoignage poignant de Manon dans "7 à 8"

Pendant cinq ans, Manon a vécu l'enfer de l'anorexie. Un enfer qui a eu une emprise extrême et totale sur sa vie. Pourtant, en 2016, la jeune femme est âgée de 20 ans, pèse 58 kilos pour 1,60 mètre et est épanouie. Le tout avant d'entrer dans une spirale infernale et violente, dans laquelle son poids va devenir une obsession. "Je me levais, la première chose à laquelle je pensais c’était aller sur la balance et me dire : 'Ok, je fais ce poids-là, ce soir quand je rentre il faut que j’aie perdu 200 à 500 g.'", raconte-t-elle, ayant un "sentiment ambivalent de pouvoir et de contrôle", "allant à l’encontre de la vie en règle générale".

"Je ne me faisais pas vomir mais je prenais des laxatifs, comme une drogue. J’en prenais jusqu’à 90 par jour. Il fallait que cette nourriture s’enlève de mon corps, c’était le seul moyen que j’avais trouvé à ce moment-là. (...) Je ne ressentais plus d’émotions, j’étais vidée. Mais en même temps, ce vide, c’était ce que je recherchais et ce que je voulais. C’est un sentiment de rien qui vous emporte vers la mort", poursuit la jeune femme, qui a perdu 24 kilos en l'espace de quelques mois, arrivant à un poids extrême de 33 kilos.