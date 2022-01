VIDÉO - "J’ai cru que je n’irais pas au bout de ce voyage" : après avoir frôlé la mort, Michel Drucker se confie dans "Sept à Huit"

Animateur vedette, ami des stars, figure incontournable du petit écran, c’est un taulier que l’on disait inoxydable. À bientôt 80 ans, Michel Drucker n’entend pas raccrocher les gants. Après avoir retrouvé la télévision en mars 2021 et le célèbre canapé rouge de son émission "Vivement dimanche", il est remonté sur scène le 14 janvier pour son seul-en-scène "De vous à moi". Pourtant, à l'automne 2020, celui qui se fait appeler "Terminator" a vacillé : éreinté par le "stress" du métier, il est victime d’une septicémie, une bactérie dans le sang, risque l’amputation d’une jambe, est opéré à cœur ouvert et subit un triple pontage.

L’animateur frôle alors la mort . "C’est un petit miracle quand même, parce que j’ai cru à un moment donné que je n’irais pas au bout de ce voyage et que je le terminerai avec des séquelles, c’était ma grande angoisse", confie-t-il dans la vidéo en tête de cet article à "Sept à Huit", qui lui consacrait ce dimanche 23 janvier son "Portrait de la semaine". "Je me disais : ce n’est pas grave, je vais retrouver tous mes potes après tout. J’ai pensé à tous ceux que j’ai reçus tout au long de ma carrière, et mes amis qui sont partis rejoindre les invisibles", se souvient-il, l’œil embué. Dans son prestigieux panthéon, Johnny , Charles Aznavour , Romy Schneider, Claude François ou encore Coluche… "Je me disais qu’on allait faire une émission magnifique", glisse-t-il.

Plusieurs mois plus tard, il affirme se sentir "très bien", au prix d'un mode de vie plus sédentaire et plus sportif, qu'il détaille dans cet entretien avec Audrey Crespo-Mara. Il tente aussi de se "débarrasser" de cette anxiété qui l'a empoisonné. "Quand on a failli passer de l’autre côté, il y a un avant et un après. On ne voit plus la vie de la même façon. À présent, pourquoi vais-je stresser ? Je suis en vie, vive la vie, le reste n’a pas d’importance", lance-t-il.

Retrouver son public après cette traversée du désert a aussi été un véritable bain de jouvence pour l'animateur star. Par peur que les téléspectateurs ne le retrouvent diminué, il aurait même ordonné à son médecin de le "débrancher" si l’opération venait à mal tourner. "Ma vie, c’est mon job", lâche-t-il, accro à cette "passion" qui le tient en haleine depuis ses premiers pas en télévision, à 22 ans à peine. Vivre sans pouvoir retrouver ce métier, loin des caméras, "ce n’était pas possible", acte-t-il. Si son médecin lui a conseillé d’éviter les plateaux pendant un an et demi, Michel Drucker n’aura résisté que six mois.