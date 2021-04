Fait maison : l'engouement sous l'œil de "Sept à Huit"

Le "do it yourself" ou l’art de faire soi-même, c’est la tendance qui ne se dément pas depuis le premier confinement. Sur les réseaux sociaux, les astuces simples et rapides cartonnent. Avant la crise sanitaire, Bruno était manager pour les tournées d’une grande cheffe d’orchestre. Dans cette ancienne vie, il regorgeait d’astuces notamment pour nettoyer les vestes avec de la vodka. Aujourd’hui, ses tutos dans lesquels l’utilisation de produits faciles à l’emploi à l'emploi sont viraux. "Ce sont des produits qui existent depuis toujours, le savon de Marseille, l’acide citrique, le bicarbonate pour blanchir le linge. Tous ces produits qui ont été oubliés au profit d’autres gros groupes qui font des produits plus polluants, plus agressifs pour la peau, pour l’environnement. Ces gros groupes sont arrivés et on a oublié ces produits magnifiques qui sont d’une simplicité folle", regrette-t-il.