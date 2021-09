VIDÉO - "Il peut tout arriver" : des ados fugueuses de Barbès racontent l'enfer de la rue à "Sept à Huit"

C'est une plongée dans des enfances ravagées par les violences, les drogues, le manque d'amour et d'encadrement familial. Pendant plusieurs semaines, le magazine "Sept à Huit" est allé à la rencontre de trois jeunes fugueuses. Mélanie, 21 ans, accro aux médicaments mais qui se bat pour s'en sortir. Sarah, 17 ans, enfant battu dont la souffrance se lit sur la peau. Et la plus jeune, Dounia, 15 ans, qui avec son visage enfantin use de délinquance pour s'en sortir.

Comme elles, quinze à vingt filles au destin brisé sont livrées à elles-mêmes en plein cœur de Paris. Jeunes majeures, mais aussi mineures, elles sont pour la plupart Françaises et fugueuses. Et trainent entre Barbès et La Chapelle, ce carrefour de tous les trafics où la violence est omniprésente. Habituellement méfiantes avec les adultes, ces trois adolescentes se sont confiées comme rarement devant une caméra.

Et la jeune fille parle en connaissance de cause. "C'est déjà arrivé avant-hier, on a essayé de me violer. Et on m'a frappée", raconte-t-elle en larmes. Son agression aurait eu lieu en banlieue parisienne dans une cabane de chantier squattée pour la nuit. "Je devais rejoindre mon copain là-bas. Et on a dormi à cinq dans la même pièce. Je me suis endormie et le mec s'est approché de moi. Je sens quelqu'un qui touche par-dessus mon tee-shirt. Qui touche mes seins en fait. J'ai enlevé ses mains. Je lui ai dit : 'casse-toi !', une fois. Après je me suis rendormie, il a essayé d'enlever mon pantalon et mon copain qui était dans la même pièce que nous, il n'a rien fait. Il a laissé faire comme si c'était normal en fait. Là j'ai pété les plombs. Moi, j'ai voulu me suicider. Même là en ce moment, j'ai envie de me suicider parce que je suis pas bien. J'ai pas d'argent, je sais pas comment vivre et voilà. C'est tout. J'ai mal, j'y arrive pas en fait. C'est compliqué surtout pour les filles de vivre dehors", reconnaît-elle.

Originaire de l'Est de la France, Mélanie a commencé sa vie d'errance au début de son adolescence. À l'origine de son infortune, une enfance marquée, dit-elle, par des violences familiales. "Ça se passait mal avec ma mère. Beaucoup de violences avec ma mère. Elle me frappait jusqu'à me faire des marques sur mon visage, mon corps. Jusqu'au jour où j'ai été à l'hôpital. Ils m'ont ensuite placée en foyer", livre-t-elle. Mélanie n'a que 12 ans lorsque l'aide sociale à l'enfance décide de son placement. Et très vite, elle décroche de l'école. "En foyer, j'ai connu les fugues. J'ai connu... Comme ça, la rue", avance-t-elle, avant de reconnaître être tombée dans l'engrenage des drogues.

Un jour, tout mon bras était en sang. Et je me disais quoi ? 'De toute façon j’ai rien à perdre'. Autant que mon sang coule, que je me vide et que je meure.

Sarah, elle, vient de fuir son foyer. Elle s'est disputée avec son éducateur qui l'aurait accusée d'avoir volé de l'argent à une autre fille de l'établissement. Originaire de banlieue parisienne, elle est arrivée à Barbès alors qu'elle n'avait que 14 ans. Comme la plupart des filles, elle tombe elle-aussi très vite dans la drogue et dans la délinquance. Décrivant la tenue qu'elle porte, elle indique : "Ça, c’est volé, ça, c’est volé, ça je l’ai acheté". Et de poursuivre : "On vole une personne, ça va dépendre quel téléphone il a, s'il a une chaîne en or, quelque chose comme ça. On le vole pour pouvoir se procurer la drogue que nous on veut pour pouvoir oublier", explique-t-elle.

Avant d'accepter il y a quelques mois de dormir en foyer, Sarah a passé trois ans dans la rue entre squat et porche d'immeuble, accompagnée d'autres jeunes en errance. Elle a fait sa première fugue à l'âge de 12 ans alors qu'elle était en cinquième. Comme souvent, à l'origine, un climat familial très difficile avec une mère absente et un père violent. "Je ne suis pas un ange. Moi j'ai foutu la merde. Mais ma merde, je ne l'ai pas cherchée. Moi à l'âge de 13 ans, pendant que je faisais mes devoirs toute seule et que je ne comprenais rien, mon père m'a dit : 'Toi, t'es une merde et tu vas finir comme une merde'. Depuis ce jour-là, je me suis rebellée. Il m'a frappé avec un bâton, normal, ça marche pas. Le balai, il l'a cassé sur moi, ça fonctionne pas. Un fil en fer, ça fonctionne pas. Il en est venu jusqu'à me taper parce que je mangeais trop lentement", détaille-t-elle.

Sur le bras de l'adolescente s'étalent des scarifications, tatouages de son mal-être. "C'est moi qui l'ai fait toute seule. Je me suis brûlée avec des clopes. J'ai fait beaucoup de choses. Je préfère me faire du mal à moi-même et après me faire une pause. Parce que toutes ces marques que j'ai, c'est comme une page tournée en fait. Mais il y en a quelques-unes, c'est pas des pages tournées parce que je les ai rouvertes. Un jour tout mon bras était en sang. Et je me disais quoi ? 'De toute façon j’ai rien à perdre'. Autant que mon sang coule, que je me vide et que je meure. C’est ce que je me disais dans ma tête", se souvient-elle. Sarah retournera finalement dormir dans son foyer. C'est une des rares jeunes filles en errance à avoir accepté une mise à l'abri sur une longue durée.