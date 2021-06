"Même dehors, je suis en prison" : Mila se livre sans détours dans Sept à Huit

Contrainte de quitter son lycée près de Lyon après la publication en janvier 2020 de sa première vidéo devenue virale, la jeune fille a dû également être retirée de l’internat militaire dans lequel elle avait été rescolarisée dans le plus grand secret pour assurer sa protection. Une décision incompréhensible pour elle et ses parents : "On a du mal à comprendre comment un lycée militaire n'a pas su assumer ma protection", dénonce-t-elle. Résultat, Mila a renoncé à passer son bac. "Au niveau des études, je suis complétement perdue", lâche-t-elle.

"C'est pesant évidemment. Si je dois aller chercher le pain à la boulangerie d'en face, c'est recommandé que je sorte accompagnée. J'ai l'impression d'être condamnée pour un crime que je n'ai pas commis et que je ne commettrai jamais. De savoir que je n'ai pas le droit d'avoir la liberté des autres personnes de mon âge et de ma génération, c'est très difficile à encaisser", souligne l'adolescente de 18 ans, assurant cependant qu'elle ne s'arrêtera "jamais" de parler.

Pourquoi l'adolescente s'en est-elle prise aussi crûment à l'islam ? Elle souhaite s'expliquer : "J'ai toujours beaucoup été insultée au nom d'Allah parce que je me suis toujours habillée assez court, parce que j'ai une sexualité décalée. Quand j'étais au lycée à Villefontaine et que je me promenais avec ma copine main dans la main, on se faisait insulter, c'était toujours comme ça. Donc j'ai fait sur un coup de tête cette vidéo dont je ne regretterai jamais les paroles, et même la vulgarité au final", souligne-t-elle, justifiant sa grossièreté par une colère et peut-être un peu trop d'impulsivité.

"Mais en aucun cas, je n'ai insulté les croyants", insiste-t-elle, tout en pointant son droit au blasphème en France. "Je sais faire la différence entre les musulmans, que j'apprécie et qui pratiquent leur religion en paix et dans le respect d'autrui, et l'islam politique", dit-elle.