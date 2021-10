VIDÉO - "Sept à Huit" : cloués sur un fauteuil roulant après un accident, ils tentent de se reconstruire

Leurs vies ont basculé du jour au lendemain. À eux désormais de trouver la force de se relever. Jasmin, amputé de la jambe droite, Ahmed et Julien, tétraplégiques, doivent apprendre à apprivoiser leur nouveau corps et à se construire un avenir avec leur handicap. Pour les aider, en plus de l'amour pudique, mais évident de leurs proches et de leur résilience, il y a les soins prodigués dans le centre de rééducation Coubert en Seine-et-Marne. C'est là qu'ils font leur rééducation aux côtés d'autres patients amputés, tétraplégiques, paraplégiques ou grands brûlés, avec le même espoir : regagner le plus d'autonomie possible avant de retrouver un quotidien à l'extérieur.

Jasmin souffre encore des suites de son opération et comme la plupart des patients amputés, il ressent aussi ce qu'on appelle les douleurs fantômes. "Une fois devant la télévision j'ai eu l'instinct d'aller me gratter la jambe et quand je suis arrivé, j'étais dans le vide, ça fait peur. On se dit : 'mince, est-ce que c'est moi qui déconne ou est-ce que c'est normal ?' On ressent les douleurs, les grattements, mais le membre n'est plus là", raconte-t-il.

Depuis tout juste un mois, Jasmin apprend ainsi à vivre sur une seule jambe. Il s'entraîne à manipuler son fauteuil et à surmonter les obstacles pour continuer à avancer. "Tant qu'on n'est pas dans un fauteuil, on ne peut pas s'imaginer tous les pièges. C'est horrible, il y en a partout. Quand on marche, 10 cm, ce n’est rien, par contre en fauteuil, c’est différent", lâche-t-il devant les caméras de "Sept à Huit". Jasmin compte un jour marcher à nouveau grâce à une prothèse. Mais cet agent de maintenance de 58 ans doit d'abord retrouver l'équilibre avec l'aide de Noémie, sa kinésithérapeute.

Julien, lui, a vu son existence s'écrouler en quelques secondes. Un moment d'inattention. C'était il y a quatre ans. Le jeune homme prend sa voiture pour rejoindre des amis à une fête. Alors qu'il est au volant, il saisit son téléphone pour leur écrire un message et dévie de sa trajectoire. C'est la sortie de route, Julien devient tétraplégique. Il venait de terminer un master en urbanisme et de se lancer sur le marché du travail. Très sportif, il était aussi fan de football et de jet-ski. "Quand on devient tétraplégique, moi en l'occurrence, j’ai perdu 40 kilos, en fait notre corps change complétement, et c'est quelque chose qui est difficile à accepter au début. Même moi à l'heure actuelle, j'ai quand même beaucoup de mal à me regarder dans une glace torse nu parce que j'ai l'impression que ce n'est pas moi en fait", confie-t-il.

Après 10 mois en réanimation, Julien est un miraculé. "Je dois ma vie aux soignants, sans eux je ne serais plus là aujourd’hui. Mes poumons étaient détruits à 80%, un soir ils sont venus annoncer à ma maman que c'était bientôt terminé et qu'il n'y avait plus grand-chose à faire pour mes poumons. À ce moment-là, ils ont testé une dernière machine qui a marché au bout de cinq semaines. Parfois, quand je suis un peu moins bien, je me dis : 'est-ce que ça n'aurait pas fallu qu'ils se battent un peu moins et que ça s'arrête là ?' Malgré tout, je suis quand même content d'être en vie parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un fauteuil qu'on ne peut rien faire", lance-t-il.

À son arrivée dans le centre de rééducation, il y a un an et demi, Julien pouvait à peine bouger les bras, mais grâce à des séances d'ergothérapie et deux opérations de la main, le jeune homme peut désormais manipuler des objets. "Ce sont des petites victoires au quotidien qui font plaisir", souligne-t-il. Et désormais, il publie des tutos sur les réseaux sociaux, des conseils pratiques à destination d'autres personnes tétraplégiques. L'objectif est aussi de sensibiliser les valides sur le handicap.