VIDÉO - "Sept à Huit" : ces anti-pass prêts à tout perdre plutôt que de se faire vacciner

Elle travaille exclusivement à domicile et la plupart de ses patients savent qu'elle n'est pas vaccinée. "Je trouve que vous prenez des risques, parce que vous êtes quand même en contact avec beaucoup de personnes, et je pense que le vaccin évite les conséquences graves", la sermonne l’une d’entre elles.

Comme elle, plusieurs soignants non-vaccinés espèrent ne pas être privés de leur activité et de l’ensemble de leurs revenus à compter du 15 septembre. C’est également le cas d’Isabelle, salariée d’un groupement de communes dans les côtes d’Armor, qui ne rate aucune protestation depuis juillet. La Bretonne prend part à une fronde contre la politique sanitaire qui rassemble depuis cet été entre 100.000 et 240.000 personnes dans les rues chaque samedi, venues de tous horizons. Elle qui vit dans un HLM sur les hauteurs de Perros-Guirrec refuse de se faire vacciner, quitte à perdre son salaire de 1800 euros par mois.

"J’utiliserai toutes les voies légales pour me défendre et récupérer mon poste", assure-t-elle. Si elle n’a pas d’économies et craint de ne plus pouvoir payer son loyer, à moins de réaliser quelques heures de ménage, elle commence déjà à anticiper la suite, en s’adonnant par exemple à la construction d’un poulailler pour limiter ses dépenses alimentaires et produire des œufs chez elle.

Quant à sa fille de 16 ans, qui peut désormais se faire vacciner sans autorisation des parents, Isabelle tente de l’en empêcher : "Pour ta rentrée, pas de piquouze !". Si l’adolescente s’est ralliée à l’avis de mère sur le sérum, elle s’inquiète de la voir perdre son emploi et la maison qu’elles habitent. "Vaut mieux tout perdre, c’est que du matériel", tranche Isabelle, tout en se disant "désolée" quand sa fille confie ses angoisses.

Lucien, restaurateur bourguignon de 37 ans, est lui aussi prêt à perdre son emploi et même son entreprise en refusant de contrôler le pass sanitaire de ses clients, qu’il juge discriminatoire. Rappelé à l’ordre deux fois par les gendarmes, il a été soumis à un ultimatum : se rallier au contrôle du pass ou fermer son établissement. Depuis, il a baissé lui-même le rideau du restaurant et a entamé une grève de la faim. "On nous interdit l’entrée dans des établissements parce qu’on n’a pas le vaccin aujourd’hui, demain, ce sera quoi ?", lance-t-il à des policiers venus le contrôler.