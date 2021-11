VIDÉO - Un an pour maigrir : le combat acharné d'adolescents contre l'obésité

"Je suis content parce que je vais perdre des kilos. Je me sens trop gros". Depuis qu’il a dépassé les 100 kilos, Aurélien, 11 ans, n’est capable de pratiquer qu’un seul sport, la pétanque.

Sur les quatre enfants de Sandrine et Christophe, il est le seul à souffrir d’une obésité sévère. Des crises de boulimie à toute heure de la journée et de la nuit, devenues incontrôlables. "On avait même acheté un cadenas qu’on mettait autour du frigo. Il n’y avait que nous qui connaissions le code donc il ne pouvait pas l’ouvrir. Il y avait un moment où on n’en pouvait plus", raconte le père d’Aurélien dans la vidéo de "Sept à Huit Life" en tête de cet article.