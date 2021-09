"Sept à Huit" : ces Français qui s'offrent une résidence secondaire pour moins de 50.000 euros

Pour permettre à toutes les bourses d'accéder à la propriété, un nouveau type d'habitat a donc vu le jour. Des maisons low-cost à moins de 50.000 euros, comme les tiny house que l'on peut fabriquer soi-même ou des containers transformés en maisons. Mais l'option la plus prisée et la moins chère, c'est l'achat de mobil-home. Il s'en vend 20.000 par an, soit 50 par jour.

En bonus, une fois l'emplacement payé, les résidents ont accès à toutes les infrastructures du camping : trois piscines, un étang pour pêcher, une petite ferme et un parcours pour pédalo. Sur 25 ha, cela représente un terrain de jeu supplémentaire pour Marc et ses enfants.

Technicien en informatique, Marc a dû aussi composer avec son budget pour dénicher son bien. "J'avais regardé les maisons traditionnelles, mais comme je suis tout seul à travailler, ça aurait été un peu plus dur. Pour avoir le crédit, il aurait fallu un deuxième salaire. Là j'ai payé cash et je suis propriétaire de mon mobil home. En plus il n'y a pas de taxe foncière - car Marc n'est pas propriétaire de sa parcelle. Juste des charges à payer tous les mois pour l'emplacement. En ajoutant l'eau et l'électricité, ça fait 250 euros par mois", affirme-t-il.

Mais cette promiscuité ne convient pas à tout le monde. Certains recherchent un environnement plus calme. C'est le cas d'Alexis et Sydney qui viennent de finir de fabriquer leur résidence secondaire dans la banlieue lyonnaise. Une maison miniature sur roues de 17 m² qu'ils pourront transporter en pleine campagne. Ce n'est pas un mobil home, mais une Tiny house, littéralement "minuscule maison". Un habitat tendance, venu des États-Unis, qui est transportable et beaucoup moins cher qu'un habitat traditionnel. La fabrication est artisanale, avec un état d'esprit : vivre avec l'essentiel dans moins de 20 m². "On pense que l'on peut vivre aussi bien, en vivant petit, et on peut avoir tout le confort nécessaire", reconnaît Sydney.

Mais pour que la Tiny house ait le droit de voyager, elle ne doit pas dépasser les 3,5 tonnes. Le couple a donc dû faire des concessions. "On aurait bien aimé mettre du marbre dans la cuisine, mais étant limité par le poids, on a préféré opter pour un plan de travail en stratifié. Comme ça, c’est beaucoup plus léger", poursuit la jeune femme. L'ensemble leur a coûté 40.000 euros.

Des prix attractifs, un mode de vie plus écolo, les Tiny house attirent une clientèle de plus en plus nombreuse. En quelques clics, le client peut construire virtuellement sa minimaison, avec une ou deux mezzanines, choisir sa longueur, la forme du toit, son revêtement extérieur comme intérieur. "La clientèle aujourd'hui se généralise. Les gens veulent une Tiny house qui soit disponible plus rapidement et plus facile à assembler", explique Lionel Lucide, fondateur de la société Bati-Fablab. Livrée clé en main, une Tiny house industrielle coûte au minimum 35.000 euros, mais le client peut choisir de la construire lui-même pour baisser les coûts. Elle lui coûtera alors 19.000 euros.