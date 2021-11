VIDÉO - Voyance, business et addiction : l'enquête de "Sept à Huit" sur les "nouvelles sorcières"

La croyance dans les arts divinatoires est en hausse constante en France depuis une vingtaine d’années, et semble particulièrement vive chez les jeunes : selon un récent sondage de l’IFOP , 69% des 18-24 ans disent croire aux "parasciences". Si l'astrologie reste plébiscitée, un quart environ des Français pensent que leur futur se lit dans les lignes de la main, et presque autant adhèrent à la sorcellerie, à la voyance, à la numérologie ou à la cartomancie.

Sandrine se définit comme medium, et dit obtenir ses prédictions de l’au-delà : la plupart lui viennent, selon elle, de son arrière-grand-mère décédée. Elle prétend ainsi connaître le secret de la plupart des grandes affaires criminelles, sur indication de son aïeule, comme celle de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès : "Pour moi il n’est pas mort", affirme-t-elle avec assurance. "Et vous verrez que l’année prochaine on le retrouvera. Je vois beaucoup d’arbres autour de lui, et il est avec un couple (...). Je pense que c’est en France, pour moi il n’a pas eu le temps de passer la frontière". La medium en ligne affirme aussi à ses abonnés pouvoir communiquer avec leurs proches défunts, qui semblent en savoir beaucoup sur nos existences terrestres.