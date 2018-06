VIDÉO - Sur la scène du Zénith de Paris, Bertrand Cantat s'en prend aux journalistes et à Bolloré

Si tout se passe dans le calme devant la salle de concert, l’ambiance est tout autre à quelques dizaines de mètres de là. Devant l’entrée du métro de la porte de Pantin, une quinzaine de militantes et militants féministes se sont donné rendez-vous. Ils souhaitent ainsi marquer leur indignation et leur refus de voir Cantat en pleine lumière. "Pas d'honneur pour les tueurs", "la musique adoucit les meurtres" ou "Marie Trintignant ne sera plus jamais applaudie", pouvait-on lire sur des banderoles. Certains brandissaient des photos de l'actrice.

"On ne peut pas dissocier l'homme de l'artiste puisque l'oeuvre même d'un artiste, il y met de sa personne", estime Marion Georgel, une porte-parole de l'association "Osez le féminisme". Initialement prévu devant le Zénith, le rassemblement a été déplacé "pour la sécurité des militantes", précisément à cause d'un trop grand nombre de messages d'insultes et de menaces reçus. Un appel au rassemblement similaire avait conduit l'Olympia à annuler les deux concerts de Cantat prévus le 29 et 30 mai, par crainte de "risques sérieux de troubles à l'ordre public". D'où la reprogrammation au Zénith.