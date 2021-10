"La paysannerie est foulée au pied" : la colère des chasseurs de nouveau privés de chasses traditionnelles

Didier se dit écœuré. Après à peine une semaine de chasse, il doit déjà s'arrêter et ramasser ses filets étendus pour capturer l'alouette des champs. Ils font en effet partie des techniques de chasse traditionnelle suspendues lundi soir par le Conseil d'Etat. La saison se termine donc prématurément pour lui. "J’ai pris des alouettes il y a trois jours. Ce sont les seules que je prendrai cette année, se désole le chasseur. C’est me priver d’un moment important : je prends chaque année des vacances pour ce moment-là, et là, douche froide hier soir, terminé, on ne peut plus chasser…"