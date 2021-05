Marco "l’agricoolteur" : ce jeune agriculteur picard cartonne sur TikTok

"Ça a démarré lors d’un repas de famille où mon beau-frère m’a dit 'tiens, tu devrais aller faire un tour sur TikTok, il y a des vidéos pas mal'. J’ai fait ma première vidéo où j’étais en train d’arracher mes betteraves, etc. Jusqu’au jour où j’ai osé un peu vaincre ma timidité et m’afficher, mettre ma tête", explique Marco. Ses vidéos remportent un franc succès avec parfois plus de 2 millions de vues. Le jeune agriculteur de 25 ans réunit aujourd’hui plus de 200.000 abonnés.