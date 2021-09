L’Église tente de s’adresser aux jeunes en investissant les réseaux sociaux

ÈRE NUMÉRIQUE – L’Église catholique accuse un vieillissement de son public au fil des années sans parvenir à renouveler ses fidèles par les moyens traditionnels. Les réseaux sociaux sont alors présentés comme la solution pour tenter à nouveau de communiquer avec les plus jeunes.

Youtube mais aussi Facebook, Instagram et même TikTok, plus aucun réseau social n’échappe à la parole divine. L'Église catholique est présente partout, décidée à montrer qu'elle est en train de changer. Et si prêtre et Youtubeur pouvaient paraître antinomiques, pour le frère Paul-Adrien d’Hardemare, ce sont deux missions complémentaires. Ce religieux a ouvert sa chaîne en 2019, "un peu par hasard" pour parler "de mangas, de l’amour de Dieu et puis de points de catéchisme un peu précis".

Un hobby devenu une mission officielle

Si cela se présentait d'abord comme un hobby, le succès de ses premières vidéos a interpellé sa hiérarchie. "Mon supérieur m’a dit, écoute, là, il y a un truc à faire. Donc on m’a assigné dans ce couvent à Évry, dans ce studio, et ça fait partie maintenant de mes missions officielles", détaille-t-il fièrement. Désormais suivi par près de 30.000 abonnés, Il publie deux vidéos par semaine et capte un public que l’Église a dû mal à captiver. "On vise les 18-35 ans, plutôt masculin. Parce qu’en fait, c’est exactement le public qui ne va pas à la messe", précise ainsi le frère Paul-Adrien. Et ce n’est pas le seul religieux à développer sa communauté sur la toile.

Si on n'utilise pas les réseaux sociaux, on est coupé de l’histoire - Père Federico Lombardi

Car pour certains au sein de l'Église assurent que les réseaux sociaux sont une nécessité alors que le nombre de fidèles baisse d'années en années. "Si on ne les utilise pas, on est coupé de l’histoire", déclare le père Federico Lombardi, qui a géré la communication des trois derniers papes au Vatican. Il affirme cependant : "Ça, pour nous, c’est normal, c’est spontané, parce que nous sommes des communicateurs par mission." Pour autant, ce n'est pas simple pour tout le monde. Au point que l'institution n'hésite pas à former ses communicants, prêtes comme laïcs. Un rassemblement à Lisieux, dans le Calvados, a ainsi été organisé cette semaine. 250 personnes se sont réunies pour développer leur savoir-faire numérique. "A Paris notamment, on a 106 paroisses dont les 4/5 sont sur les réseaux sociaux, et le font de mieux en mieux", vante Elisabeth Hu, responsable des réseaux sociaux du diocèse parisien.

L'Église n'échappe pas cependant aux débats sociétaux qui font rage sur les réseaux sociaux, devant se confronter parfois à des codes qui ne sont pas toujours compatibles à ses dogmes. Alors, quand le propos s’écarte du message officiel, il est assuré qu’il n’y a pas de censure. Le frère Paul-Adrien par exemple dit bénéficier d’une totale liberté. Cela lui arrive cependant de douter. "Suivant la vidéo, qui peut être plus ou moins complexe, je peux aller jusqu’à la montrer à mon supérieur pour savoir s’il est d’accord ou pas", assume-t-il. Le but reste de rassembler. Une recette qui fonctionne assure-t-il puisque que depuis qu’il officie en ligne, des fidèles auraient été convaincus de revenir sur le chemin de la foi.

