Respect des règles : la police maintient la pression

“Les règles de distanciation physique n'étant pas respectées, nous vous demandons de quitter les lieux”. Il est quinze heures passés, plus le choix, les forces de l’ordre ont pris la décision d’évacuer. Les très nombreux promeneurs ont quitté les quais de Seine en traînant les pieds. Toute la matinée, policiers et gendarmes avaient bien tenté de responsabiliser les Parisiens. Le strict respect des règles, c’était le prix à payer pour profiter du soleil. Faire respecter la distanciation sociale, verbaliser la consommation d’alcool interdite sur les quais, cela paraît bien ambitieux quand ils sont si nombreux à avoir eu la même idée de prendre du bon temps. Un peu plus loin sur le canal Saint-Martin à Paris, les mêmes causes produiront les mêmes effets : les berges doivent être évacuées.